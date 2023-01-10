9 января в Рязани вновь засняли гало

Жительница Рязани запечатлела гало. Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани снова наблюдали удивительное оптическое явление под названием гало. Фотографии столь необычного и красивого зрелища опубликовали в «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста сообщил, что данное явление природы он заметил у торгово-развлекательного комплекса «Премьер». Ниже под постом рязанка поделилась фото, сделанным с десятого этажа на улице Новаторов, с аналогичным феноменом. Отмечается, что вид этого гало носит наименование «Паргелий» или «солнце с ушами».

В комментариях один из рязанцев также рассказал, что в тот же день он видел лунное гало.

Ранее, в рождественский Сочельник, 6 января, в Шацком районе местные жители сфотографировали солнечное гало.