Солнечное гало сфотографировали жители Шацкого района в рождественский Сочельник

Солнечное гало засняли в Шацком районе. Фото: Алина ГОРБУНОВА | vk.com/shatsk__62.

В рождественский Сочельник, 6 января, жители Шацкого района засняли редкое оптическое природное явление – солнечное гало. Фотографиями из разных населенных пунктов района люди делились в городском сообществе Шацка в соцсети.

Солнечное гало возникает в морозном или влажном воздухе, и вызывают его ледяные кристаллы, свет в которых преломляется на высоте в несколько километров. Игру света и кристаллов льда наблюдали в селах Борки, Польное Ялтуново, Черная и Казачья Слободы, Высокое.

Снимками редкого оптического явления жители делились в городском сообществе Шацка. Фото: vk.com/shatsk__62.

Отметим, что в тот же день гало отмечалось и на Солотчинском шоссе под Рязанью.