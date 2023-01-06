Игра света и кристаллов льда. Утром 6 января небо под Рязанью украсило гало

Утром 6 января небо под Рязанью украсило оптическое природное явление гало.

Утром 6 января рязанцы наблюдали редкое оптическое природное явление – гало. Фотографию «игры света и кристалликов льда» сделали на Солотчинском шоссе под Рязанью.

Гало - оптическое явление, которое создает солнце или луна, взаимодействуя с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере. Происходит гало в морозную или влажную погоду.

6 января из-за аномальных морозов в Рязани и области объявили оранжевый уровень опасности (читать подробнее).

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