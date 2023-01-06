В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности. Причина – аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

По данным Гидрометцентра России, период предупреждения действует до 7 января 23:00. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедно-изморозевом отложении.

Оранжевая степень интенсивности опасных явлений означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Это предпоследняя степень, самый опасный – красный уровень.

Днем ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина обратилась к жителям города из-за надвигающихся сильных морозов, рассказав об усиленном режиме работы дежурных и аварийно-ремонтных бригад (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!