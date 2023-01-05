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НовостиОбщество5 января 2023 12:28

Елена Сорокина обратилась к жителям Рязани из-за надвигающихся сильных морозов

Городские службы перевели в режим повышенной готовности
Источник:kp.ru
Городские службы Рязани готовятся к сильным морозам.

Городские службы Рязани готовятся к сильным морозам.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за наступающих на регион 25-градусных морозов в Рязани переводят на усиленный режим работы дежурные и аварийно-ремонтные бригады городских служб. Об этом в четверг, 5 января, сообщила в соцсети глава администрации Елена Сорокина.

- Наша задача – профилактика возможных последствий неблагоприятных погодных явлений. Выстроен алгоритм действий по устранению рисков. Городские службы должны обеспечить бесперебойную подачу света, воды, тепла в жилые дома, на объекты соцсферы и предприятия и быть готовы ликвидировать любые внештатные ситуации, - написала Сорокина.

По словам чиновницы, ожидается высокая нагрузка на электросети, поэтому все бригады МУП «РГРЭС» дополнят специалистами, а транспорт подготовят к выезду в случае возникновения аварий. В РМПТС ежедневно дежурят 9 бригад, в Дирекции благоустройства сформировали три дополнительные круглосуточные смены: по ликвидации порывов сетей уличного освещения, по прочистке ливневок и по устранению гололедицы.

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта закупили тепловые пушки и антифриз. Также круглосуточно дежурят две аварийные бригады по ремонту контактной сети, а в депо – автослесари.

На круглосуточный режим работы перевели и пункты временного размещения. Помимо этого, готов городской маневренный фонд и пункты обогрева – на Окружной дороге и Куйбышевском шоссе.