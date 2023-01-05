Погода в Рязанской области 6 января: рождественские морозы остудят воздух до минус 22 градусов

В Рязанскую область придут рождественские морозы.

В Рязанскую область идут рождественские морозы. В пятницу, 6 января, столбики термометров резко устремятся вниз. Прогноз погоды, составленный синоптиками областного филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Арктический холод прорвется в Рязанскую область в тылу циклона с Северной Атлантики. Температура будет понижаться стремительно – если утром пятницы в Рязанской области ожидается минус 17 градусов, то к закату воздух остынет уже до минус 22 по Цельсию. При этом не исключен небольшой, а местами и умеренный снег, но осадки пройдут только ночью. Днем погода будет облачной, с прояснениями. Ветер северный, 6 – 11 метров в секунду, на дорогах гололедица.

По прогнозам специалистов погодного центра «Фобос», трескучие рождественские морозы в центре страны задержатся, по меньшей мере, до вторника, 10 января. Так что в первый рабочий день после новогодних праздников 2023 года рязанцев ждет 25-градусная стужа.