В Пронском районе сгорел дом, в котором жила семья с четырьмя детьми

От деревянного дома ничего не осталось. Фото: "Пресса".

В Пронском районе огонь уничтожил дом, в котором проживала многодетная семья. Инцидент случился утром 8 января в селе Панкино, сообщает «Пресса».

Глава семьи рассказал, что незадолго до пожара он затопил печку-буржуйку и пошел давать корм скотине. Пламя заметили, когда оно уже охватило чердак и крышу. Вызвали пожарных, на место сразу выехали два расчета. Пожар потушили, но спасти дом не удалось – каркасная деревянная постройка, обшитая пенопластом, сгорела дотла.

Семью с четырьмя детьми в возрасте от двух до шести лет приютили родственники, живущие в селе Кисьва. По словам специалиста администрации Погореловского поселения Валентины Шкариной, уничтоженный огнем дом семье не принадлежал и использовался как временное жилье. Сообщается, что в результате пожара ни люди, ни животные не пострадали.

Ранее пожар произошел в двухквартирном жилом доме в Ряжске. Огонь унес жизнь мужчины (читать подробнее).