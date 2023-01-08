Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном жилом доме в Ряжске

В Ряжске мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Смертельный пожар произошел в ночь на 8 января 2023 года в Ряжске. Огонь охватил двухквартирный одноэтажный жилой дом с печным отоплением, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных диспетчеров в 00 часов 21 минуту. На место оперативно выехали три пожарных расчета и семь человек. К моменту прибытия экстренной службы кирпичная постройка полыхала практически по всей площади – 140 квадратных метров.

В результате спасти дом не удалось, он полностью выгорел. Не обошлось и без жертв – погиб мужчина 1963 года рождения. Причины пожара и причиненный ущерб в настоящее время выясняют специалисты.