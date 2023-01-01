Анна Рослякова утром 1 января побывала в рязанском военном госпитале

Анна Рослякова новогодним утром 1 января побывала в рязанском военном госпитале.

Первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова утром 1 января 2023 побывала в военном госпитале, где навестила раненых во время спецоперации бойцов.

«Новогодним утром навестили в госпитале раненых ребят. Вместе с волонтерами передали бойцам подарки от рязанцев. Конечно в каждом - теплое письмо от детей», - отчиталась чиновница в telegram-канале о посещении военнослужащих.

В июне 2022 года губернатор Рязанской области Павел Малков рассказывал, что в военном госпитале находятся более 30 раненых бойцов.

Ранее сообщалось, что новый военный госпиталь с вертолетной площадкой достроят уже в конце 2023 года (читать подробнее).

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