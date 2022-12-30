Власти объяснили, почему умерли двое младенцев в Рязанской области с врожденными заболеваниями

Почему умерли двое младенцев в Рязанской области с врожденными заболеваниями. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2018 по сентябрь 2022 года в Рязанской области умерли двое детей в возрасте до 1 года с врожденными или наследственными заболеваниями. Первый случай произошел в 2018 году, когда ребенку с адреногенитальным синдромом врачи своевременно установили диагноз, подобрали заместительную терапию, но родители-сектанты отказались от лечения. Это привело к смерти ребенка.

Второй случай зафиксировали в 2021 году, шестимесячный ребенок скончался от спинальной мышечной аминотрофии I типа.

«[Смертельный случай] был обусловлен тяжелым течением заболевания: заболевание диагностировали в возрасте 2,5 месяцев, лечение «Нусинерсеном» начато с 4 месяцев. Ребенок умер в возрасте 6 месяцев», - указано в региональной программе «Обеспечение расширенного неонатального скрининга».

Ранее власти назвали несколько причин младенческой смерти в Рязанской области (читать подробнее).

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