Мэрия Рязани напомнила жителям о правилах безопасности при запуске фейерверков

Администрация Рязани напомнила о правилах запуска фейерверков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В преддверии новогодних праздников в мэрии Рязани напомнили о соблюдении мер безопасности при использовании фейерверков и рассказали, как выбрать пиротехнику и площадку для запуска.
Так, все пиротехнические изделия делятся на пять классов по степени опасности:
1-й класс: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны «безопасного огня». Опасный радиус - полметра;
2-й класс: петарды и фонтаны. Опасный радиус - пять метров;
3-й класс: ракеты, батареи салютов. Опасный радиус – от 20 метров;
4-й и 5-й класс: специализированная пиротехника для использования юрлиц с лицензией.
Нужно приобретать исключительно сертифицированную и не просроченную пиротехнику. В сертификате должен быть указан класс изделия.
Запрет запуска фейерверков действует на:
- помещения, здания и сооружения любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, полосы отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- кровли, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий;
- время проведения демонстраций и шествий;
- территории особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, культовых сооружений, заказников заповедников и национальных парков;
- погодные условия, которые не позволяют обеспечить безопасность при их использовании;
- лица, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.
Напомним, в мэрии так и не смогли объяснить, будут ли запускаться фейерверки и салюты в новогоднюю ночь.