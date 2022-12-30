Мэрия Рязани напомнила жителям о правилах безопасности при запуске фейерверков

Администрация Рязани напомнила о правилах запуска фейерверков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии новогодних праздников в мэрии Рязани напомнили о соблюдении мер безопасности при использовании фейерверков и рассказали, как выбрать пиротехнику и площадку для запуска.

Так, все пиротехнические изделия делятся на пять классов по степени опасности:

1-й класс: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны «безопасного огня». Опасный радиус - полметра;

2-й класс: петарды и фонтаны. Опасный радиус - пять метров;

3-й класс: ракеты, батареи салютов. Опасный радиус – от 20 метров;

4-й и 5-й класс: специализированная пиротехника для использования юрлиц с лицензией.

Нужно приобретать исключительно сертифицированную и не просроченную пиротехнику. В сертификате должен быть указан класс изделия.

Запрет запуска фейерверков действует на:

- помещения, здания и сооружения любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, полосы отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

- кровли, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий;

- время проведения демонстраций и шествий;

- территории особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, культовых сооружений, заказников заповедников и национальных парков;

- погодные условия, которые не позволяют обеспечить безопасность при их использовании;

- лица, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

Напомним, в мэрии так и не смогли объяснить, будут ли запускаться фейерверки и салюты в новогоднюю ночь.