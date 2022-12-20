Москвичи остались без салютов в новогоднюю ночь. Как будет в Рязани

Можно ли запускать в Рязани салюты и фейерверки в новогоднюю ночь? Вопрос остается открытым. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Администрация Рязани и правительство Рязанской области прокомментировали слухи о том, что в регионе могут запретить запускать фейерверки и салюты после 23:00 в новогоднюю ночь, 31 декабря.

Рязанские власти рассказали, что на данный момент они не располагают информацией, связанной с запретом на запуск праздничного фейерверка в Новый год.

Ранее стало известно об ограничениях по запуску фейерверков в Москве. В столице запретили запускать салюты после 23 часов, согласно действующему закону «О тишине».

В то же время, согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Рязанской области», запрещено применение пиротехнических изделий гражданами с 22:00 часов до 7:00, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно на защищаемых от нарушения тишины и покоя объектах. Однако запрет не распространяется на действия, связанные с празднованием Нового года с 22 часов 31 декабря до 4 часов утра 1 января.