Объявление о ближайших укрытиях появилось в рязанском ТЦ «Солнечный».

Посетители торгового центра «Солнечный» в Рязани (12-й район Борок, дом 121) заметили на выходе из здания объявление. В нем людям, пришедшим в преддверии Нового года за покупками (в частности, в гипермаркет «Лента»), рассказали об укрытиях, куда в случае чего можно эвакуироваться.

«Внимание! Эвакуационные сооружения (укрытия) расположены по адресу: г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, дом ..., дом ..., дом … [перечисляются дома]», - сказано в тексте.

Ранее похожее объявление заметили жители дома на Касимовском шоссе. В нем говорилось, что 23 ноября у главы администрации Рязани Елены Сорокиной проводилось совещание «По вопросу укрытия населения...», где до участников довели адреса, к которым прикреплены жители многоквартирных домов.