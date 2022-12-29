За жителями Рязани начали закреплять адреса бомбоубежищ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В микрорайоне Дашково-Песочня на жилых домах стали появляться объявления о закреплении бомбоубежищ, сообщают «Рязанские новости». В частности, для жителей дома №25 по Касимовском шоссе, в объявлении указано следующее:
«В соответствии с протоколом совещания у главы администрации Рязани Елены Сорокиной от 23 ноября 2022 года "По вопросу укрытия" управление по делам ГО ЧС Рязани разработало адреса прикрепления населения в многоквартирных домах Рязани.
Адрес убежища (подвала) для вашего дома по адресу: Касимовское шоссе, № дома…».
Кроме того, подобные объявления появляются от управляющих компаний и в других районах города.
По состоянию на 29 декабря 15:25 официальных комментариев от администрации Рязани не поступало.
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