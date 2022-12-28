Дмитрий Василевский подхватил стиль работы губернатора.

28 декабря на последнем в 2022 году заседании правительства губернатор Павел Малков представил нового министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского.

- Очень долго согласовывали кандидатуру, подбирали. Все согласование пройдены, министром назначен Дмитрий Александрович Василевский. Прошу помогать, - сказал Малков.

По словам главы региона, Василевский - человек с опытом, работал в том числе на федеральном уровне, на руководящих должностях в бизнесе и органах власти, в Фонде содействия реформирования ЖКХ, возглавлял национальное агентство по энергосбережению. Кроме того, Василевский занимался вопросами коммунального хозяйства, дорожного строительства, контрольной деятельностью.

- То есть, послужной список очень-очень серьезный. Причем мне нравится, что Дмитрий Александрович уже подхватил тот стиль работы, который я всем предлагаю, это круглосуточная увлеченность без выходных, в проактивном режиме. Коллеги уже знают, что позвонить я могу в любое время дня и ночи, - напомнил губернатор.

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