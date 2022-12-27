Из советников в министры. Дмитрий Василевский стал новым министром строительного комплекса Рязанской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Василевский официально стал новым министром строительного комплекса Рязанской области. Соответствующее изменение в постановление «О формировании состава правительства» внес губернатор Павел Малков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Александрович Василевский уже значился советником губернатора. Более восьми лет он работал советником руководителя госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и генеральным директором АНО «Национальное агентство по энергосбережению».

После отставки с поста министра Вячеслава Меньшова, его обязанности исполнял Юрий Кулешов.

Отметим, что постановление о назначение Василевского губернатор подписал 26 декабря, но на сайте минстроя в разделе «руководитель» - информация отсутствует.

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