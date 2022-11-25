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НовостиПолитика25 ноября 2022 6:51

Министром строительного комплекса Рязанской области может стать Дмитрий Василевский

Ранее он работал в «Национальном агентстве по энергосбережению» и был советником гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ
Источник:kp.ru

Министром строительного комплекса Рязанской области может стать Дмитрий Василевский. О том, что он уже значится советником губернатора и ждет назначения, сообщает «Рязинформбюро». Ранее Telegram-канал успешно анонсировал приход в минтранс Павла Супруна.

Васелевского представили как человека, больше 8 лет работавшего советником руководителя госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и генеральным директором АНО «Национальное агентство по энергосбережению».

Ныне обязанности министра строительного комплекса исполняет Юрий Кулешов.