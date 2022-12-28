Малков ликвидировал Центр по сертификации и контролю качества лекарств в Рязанской области

В Рязани ликвидировали Центр по сертификации и контролю качества лекарств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр по сертификации и контролю качества лекарств в Рязанской области ликвидировали. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Центр по сертификации зарегистрирован в Рязани в 1999 году. Занимался он закупочной деятельностью, рассылкой информации о забракованных и фальсифицированных лекарствах на территории России и изготовлением реактивов для аптек. Большую часть услуг центр оказывал на платной основе.

Работали в центре по сертификации и контролю качества лекарств в Рязанской области девять сотрудников во главе с руководителем Еленой Савиной.

Ранее сообщалось, что в Рязани создали Агентство по закупкам в сфере здравоохранения, где будут трудиться 23 человек (читать подробнее).

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