Для закупок без посредников в Рязани создали Агентство по закупкам в сфере здравоохранения

Для закупок лекарств без посредников в Рязани создали Агентство по закупкам в сфере здравоохранения. Фото: Даниил ОПАРИН

В Рязани создали Агентство по закупкам в сфере здравоохранения. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Павел Малков.

Согласно документы, агентство будет выполнять следующие функции:

- собирать, анализировать и обобщать существующие потребности в закупках товаров, работ, услуг;

- планировать закупки;

- готовить документы для закупочных процедур и направлять их в Центр закупок Рязанской области для определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Штатная численность очередного агентства при правительстве Рязанской области составит 23 человека.

До 31 декабря главе минздрава Александру Пшенникову необходимо вместе с министром имущественных и земельных отношений Михаилом Майоровым утвердить устав ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения».

Ранее губернатор Малков призвал убрать посредников при централизованных закупках в системе здравоохранения. По его словам, все закупки в регионе проводятся через посредников, которые накручивают свои «достаточно серьезные проценты» (читать подробнее).

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