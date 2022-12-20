Рязанский губернатор Малков рекомендовал уволить ответственных за закупки в минздраве

Рязанский губернатор Малков поручил уволить ответственных за закупки в минздраве Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал убрать посредников при централизованных закупках в системе здравоохранения. Об этом он заявил на заседании областного правительства во вторник, 20 декабря.

- Задача – обеспечить прямое сотрудничество с производителем и возможность прямой закупки медикаментов, лекарственных средств, реагентов для проведения анализов. Сейчас все такие закупки проводятся через посредников, которые накручивают свои достаточно серьезные проценты, – отметил губернатор.

Павел Малков поручил министру здравоохранения Александру Пшенникову «принять кадровые решения»:

- Те, кто отвечал за эту работу в минздраве, должны уволиться, - отметил губернатор.

В пример он привел трудности с участием в конкурсах госзакупок фармпредприятия региона, которое выпускает лекарства для онкобольных.

По словам главы региона, прямые закупки быстрее, удобнее и дают возможность получить качественную продукцию по приемлемой цене.

- Прямые централизованные закупки лекарств и оборудования с исключением любых промежуточных этапов – одна из ключевых задач развития системы здравоохранения, которую я ставлю перед минздравом региона. Тем более что ряд производителей работают на территории области, – сказал Павел Малков.