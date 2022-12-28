В самом центре Рязани горел автомобиль

В центре Рязани загорелся автомобиль. Фото: группа ВКонтакте «Рязань».

27 декабря на улице Введенской в Рязани горел автомобиль. Информация о пожаре с соответствующими фото и видео появилась в сообществе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как полыхает передняя часть автомобиля, а вокруг собираются посмотреть на происшествие очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Рязанской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило около 18:17.Огонь ликвидировали в 19:19. В тушении пожара участвовали 3 человека личного состава и одна единица техники.