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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:48

Власти Рязани представили программу Нового года - 2023

Афиша опубликована. Массовых мероприятий по-прежнему не запланировано
Источник:kp.ru
Основные мероприятия пройдут на шести площадках.

Основные мероприятия пройдут на шести площадках.

Администрация Рязани представила программу мероприятий на новогодние праздничные дни. Она опубликована на официальном сайте органа власти. Чиновники отмечают, что собрали для горожан информацию о предстоящих событиях с адресами и временем проведения.

Программа Нового года - 2023 в Рязани.

Программа Нового года - 2023 в Рязани.

Версия в большем разрешении доступна по ссылке.

«Праздничные мероприятия 2022-2023 будут носить локальный характер, но объединятся они общей концепцией – «День рождения Нового года». На нескольких рязанских площадках запланированы семейные представления, анимационные программы, концерты, экскурсии, выставки и ярмарки», - комментирует пресс-служба горадминистрации.

В программе представлены шесть площадок: Лыбедский бульвар, улицы Почтовая, территория бывшего хлебозавода №1, Торговый городок, Лесопарк. Как и сообщалось ранее, власти на сей раз решили обойтись без массовых мероприятий и фейерверков. Среди основных событий, выделенных мэрией и помимо уже названных, есть различные мастер-классы.

Ранее КП-Рязань уже рассказывала о новогодней афише города.