Власти Рязани представили программу Нового года - 2023

Основные мероприятия пройдут на шести площадках.

Администрация Рязани представила программу мероприятий на новогодние праздничные дни. Она опубликована на официальном сайте органа власти. Чиновники отмечают, что собрали для горожан информацию о предстоящих событиях с адресами и временем проведения.

Программа Нового года - 2023 в Рязани.

Версия в большем разрешении доступна по ссылке.

«Праздничные мероприятия 2022-2023 будут носить локальный характер, но объединятся они общей концепцией – «День рождения Нового года». На нескольких рязанских площадках запланированы семейные представления, анимационные программы, концерты, экскурсии, выставки и ярмарки», - комментирует пресс-служба горадминистрации.

В программе представлены шесть площадок: Лыбедский бульвар, улицы Почтовая, территория бывшего хлебозавода №1, Торговый городок, Лесопарк. Как и сообщалось ранее, власти на сей раз решили обойтись без массовых мероприятий и фейерверков. Среди основных событий, выделенных мэрией и помимо уже названных, есть различные мастер-классы.

Ранее КП-Рязань уже рассказывала о новогодней афише города.