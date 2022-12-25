На площади Свободы коммерческий автобус въехал в остановку

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Telegram-канал "Рязанский репортер".

Еще одно ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Рязани 25 декабря. В этот раз водитель коммерческого автобуса врезался в остановку. Фото с места дорожного происшествия опубликовал Telegram-канал «Рязанский репортер».

- Автобус в остановку въехал. Дорога - сплошной лед, - говорится в комментарии к снимкам.

Все случилось на остановке общественного транспорта «Площадь Свободы». На фото видно, что машина получила незначительные механические повреждения. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выясняется.

Ранее на улице Новой резко занесло автобус №16. Водитель на повороте заскользил по дороге, и машину развернуло так, что она полностью перекрыла проезжую часть.