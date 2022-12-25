Автобус не осилил скользкую дорогу в центре Рязани

На улице Новой сильно занесло автобус.

В центре Рязани городской автобус №16 проиграл битву с необработанной дорогой. Многотонная машина заскользила на гололедице, в результате чего ее круто развернуло. Кадры с места дорожного инцидента очевидец опубликовал в группе «ДТП и ЧП Рязань».

- Из-за необработанных дорог сегодня утром на улице Новой автобус №16 сильно занесло, - говорится в посте.

Все случилось недалеко от пересечения улицы Новой с Касимовским шоссе. На кадрах видно, что габаритный автобус полностью перекрыл проезжую часть и собрал большую пробку из общественного транспорта. По всей видимости, машину занесло при попытке поворота.