Рязанская область стала худшей в России по динамике рождаемости

За 10 месяцев 2022 года в Рязанской области родилось более чем на 1000 детей меньше, чем за тот же период прошлого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат обновил статистику о естественном движении населения, включив в нее данные о рождаемости и смертности за январь – октябрь 2022 года. По первому показателю у Рязанской области оказалась худшая динамика в сравнении с тем же периодом 2021-го, по второму – одна из лучших.

За 10 месяцев в Рязанской области родились 5857 детей, годом ранее – 6868. Рождаемость снизилась на 14,7%, и такого падения не было ни у одного региона. Следом в этом антирейтинге идут Карелия (-13,9%), Курганская, Псковская области и Ненецкий АО (у все трех -12,3%).

По динамике смертности у Рязанской области десятый лучший показатель. Число умерших, если верить статистике, снизилось на 23,1% (с 19252 до 14806 человек). В лидерах Оренбургская область (-28,6%), Башкортостан (-26,2%) и Москва (-25,5%). Такую разницу, вероятно, обусловил спад пандемии коронавируса. Отсюда можно предположить, насколько многочисленными были ее жертвы и какую долю они занимали в общем числе летальных исходов.