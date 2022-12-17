Прокуратура начала проверку информации о высаженном из троллейбуса школьнике в Рязани

Прокуратура начала проверку информации о высаженном из троллейбуса ребенке в Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появившейся в СМИ информацией о 12-летнем мальчике, которого высадили из троллейбуса по причине отсутствия сдачи у кондуктора, заинтересовалась прокуратура Железнодорожного района Рязани. По данному факту надзорный орган проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что поправки, запрещающие высаживать из общественного транспорта лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд, вступили в силу с 7 марта 2021 года. В противном случае виновных могут привлечь к административной ответственности по статье 11.33 КоАП России.

- Надзорным органом будет дана оценка действиям кондуктора и должностных лиц автотранспортного предприятия, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом, - говорится в сообщении.

Информация об инциденте в одном из рязанских троллейбусов появилась в социальных сетях в пятницу, 16 декабря. Рязанка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что ребенка высадили из транспорта после того, как он предъявил в качестве оплаты проезда 1000-рублевую купюру, а у кондуктора не было сдачи (подробнее).