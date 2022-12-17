«Мозгов у родителей нет давать такие деньги». В Рязани кондуктор троллейбуса высадила 12-летнего ребенка из-за отсутствия сдачи

В Рязани 12-летнего ребенка высадили из троллейбуса из-за отсутствия сдачи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани 12-летнего ребенка высадили из троллейбуса из-за того, что у кондуктора не оказалось сдачи с 1000 рублей. Пост об этом появился в пятницу, 16 декабря, в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Автор сообщения, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что инцидент произошел в троллейбусе №13 с бортовым номером 1071. Ребенок зашел в салон машины и протянул кондуктору плату за проезд.

- Кондуктор ему сказала, что сдачи нет, что совсем мозгов у родителей нет давать такие деньги на проезд, с такими купюрами заходить в транспорт. И самое главное, она его высадила, - говорится в посте.

Как отметила автор сообщения, подростку повезло, что в этот день не было мороза. И добавила, что высаживать его из общественного транспорта никто не имел права, так как пассажир не обязан иметь разменные деньги для оплаты проезда. При этом рязанка ссылалась на Закон о защите прав потребителей.