Сводный отряд росгвардейцев, вернувшийся из зоны СВО, встретили в Рязани

В Рязани встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с СВО.
16 декабря в Рязани встретили сводный отряд Росгвардии, вернувшийся из зоны специальной военной операции. По дороге домой автомобильную колонну силовиков встречали местные жители, а также родные, близкие и сослуживцы.
«После заслуженного отдыха сотрудники Росгвардии продолжат выполнение служебно-боевых задач», - говорится в сообщении пресс-служба правительства Рязанской области.
Ранее КП-Рязань рассказывала о добровольце, который в танковой атаке получил сложнейшую рану. Осколок прошел сквозь шею бойца, повредил позвоночную артерию сзади и застрял в голове (читать подробнее).
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