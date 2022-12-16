Сводный отряд росгвардейцев, вернувшийся из зоны СВО, встретили в Рязани

В Рязани встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с СВО.

16 декабря в Рязани встретили сводный отряд Росгвардии, вернувшийся из зоны специальной военной операции. По дороге домой автомобильную колонну силовиков встречали местные жители, а также родные, близкие и сослуживцы.

«После заслуженного отдыха сотрудники Росгвардии продолжат выполнение служебно-боевых задач», - говорится в сообщении пресс-служба правительства Рязанской области.

Ранее КП-Рязань рассказывала о добровольце, который в танковой атаке получил сложнейшую рану. Осколок прошел сквозь шею бойца, повредил позвоночную артерию сзади и застрял в голове (читать подробнее).

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