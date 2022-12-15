«Он мог погибнуть во время танковой атаки». Рязанские врачи спасли бойца из зоны СВО, в голове которого застрял осколок

Осколок прошел сквозь шею бойца, повредил позвоночную артерию сзади и застрял в мягких тканях в области затылка.

В рязанской Областной клинической больнице провели сложнейшую операцию по спасению добровольца, участвовавшего в зоне специальной операции.

Он мог погибнуть еще во время танковой атаки, когда получил слепое ранение в шею, умереть от потери крови. Но на его счастье, в месте ранения появилась гематома, которая остановила кровотечение. Сам осколок - кусок металла - прошел сквозь шею бойцу, повредил позвоночную артерию сзади и застрял в мягких тканях в области затылка.

Боец помнит только сильный удар в район затылка, и - все. Очнулся он уже в госпитале, откуда вскоре его эвакуировали в Рязань…

Так как клинический случай нестандартный, врачи стали лечить пациента поэтапно. Сначала в рентген-операционной в поврежденную позвоночную артерию ввели крошечные спиральки, которые перекрыли поврежденный сосуд. Дальше можно было не беспокоиться, что при извлечении осколка хлынет кровь.

Поскольку осколок повредил позвоночную артерию сзади, требовалась тонкая работа на тканях сосудов. Сосудистые хирурги извлекли осколок и зашили место повреждения.

В настоящее время жизни добровольца ничего не угрожает, он проходит реабилитацию у своих родных в Ленинградской области.

- Хорошо сработали специалисты на каждом этапе: в госпитале в зоне СВО правильно решили - эвакуировать в клинику для специализированной помощи. В нашей больнице грамотно выстроили план лечения и профессионально выполнили каждый его этап, - прокомментировал главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

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