Стоимость проезда в электричках в Рязанской области повысится с 1 января 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проезд в электричках, курсирующих по Рязанской области, повысится с 1 января 2023 года. Согласно, постановлению «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом…» тариф составит 27 рублей за одну десятикилометровую зону.

Таким образом, стоимость проезда из Рязани составит:

- до Рыбного - 54 рубля;

- до Ряжска – 324 рубля;

- до Сасова – 486 рублей;

- до Шилова – 297 рублей;

- до Касимова – 540 рублей.

Ранее стало известно, что в Рязани с 1 января 2023 года повысится стоимость проезда в общественном транспорте (читать подробнее).

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