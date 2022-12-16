Стоимость проезда в электричках в Рязанской области повысится с 1 января 2023 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Проезд в электричках, курсирующих по Рязанской области, повысится с 1 января 2023 года. Согласно, постановлению «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом…» тариф составит 27 рублей за одну десятикилометровую зону.
Таким образом, стоимость проезда из Рязани составит:
- до Рыбного - 54 рубля;
- до Ряжска – 324 рубля;
- до Сасова – 486 рублей;
- до Шилова – 297 рублей;
- до Касимова – 540 рублей.
Ранее стало известно, что в Рязани с 1 января 2023 года повысится стоимость проезда в общественном транспорте (читать подробнее).
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