Крупнейший в Рязани ТРЦ «М5Молл» приобрела строительная компания «Мармакс». Фото: ТРЦ М5Молл.

Крупнейший в Рязани торгово-развлекательный центр «М5Молл» приобрела местная строительная компания «Мармакс». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на консультантов, непосредственно работавших с участниками этой сделки.

Сумму сделки не разглашают, но по мнению глава ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, цена может составлять около 4,5 млрд рублей.

В июне 2019 года сообщалось, что инвестиционная компания из Чехии PPF продала торгово-развлекательный центр «M5Молл» в Рязани за 3 млн евро (читать подробнее).

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