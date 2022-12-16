Крупнейший в Рязани ТРЦ «М5Молл» приобрела строительная компания «Мармакс». Фото: ТРЦ М5Молл.
Крупнейший в Рязани торгово-развлекательный центр «М5Молл» приобрела местная строительная компания «Мармакс». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на консультантов, непосредственно работавших с участниками этой сделки.
Сумму сделки не разглашают, но по мнению глава ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, цена может составлять около 4,5 млрд рублей.
В июне 2019 года сообщалось, что инвестиционная компания из Чехии PPF продала торгово-развлекательный центр «M5Молл» в Рязани за 3 млн евро (читать подробнее).
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