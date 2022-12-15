Момент падения подростка с высотки на Островского в Рязани попал на видео.

Появилось видео, на котором запечатлено падение несовершеннолетнего парня. Трагедия произошла на улице Островского. По данным НРВК, подросток разбился, упав с 22-го этажа высотного дома.

Ранее сообщалось, что в Горроще обнаружили труп 16-летнего подростка. Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося (читать подробнее).

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