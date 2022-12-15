Тело 16-летнего подростка обнаружили на улице Островского в Рязани.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На улице Островского в Рязани обнаружили тело 16-летнего подростка. Информации о происшествии подтвердило следственное управление СК.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка.
Следователям предстоит установить точную причину смерти несовершеннолетнего парня, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Позже появилось видео падения.
Подробности уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!