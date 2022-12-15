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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 10:53

Тело 16-летнего подростка обнаружили на улице Островского в Рязани

Следователи СК проводят проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства трагедии
Источник:kp.ru
Тело 16-летнего подростка обнаружили на улице Островского в Рязани.

Тело 16-летнего подростка обнаружили на улице Островского в Рязани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Островского в Рязани обнаружили тело 16-летнего подростка. Информации о происшествии подтвердило следственное управление СК.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка.

Следователям предстоит установить точную причину смерти несовершеннолетнего парня, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Позже появилось видео падения.

Подробности уточняются.

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