Тело 16-летнего подростка обнаружили на улице Островского в Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Островского в Рязани обнаружили тело 16-летнего подростка. Информации о происшествии подтвердило следственное управление СК.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка.

Следователям предстоит установить точную причину смерти несовершеннолетнего парня, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Позже появилось видео падения.

Подробности уточняются.

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