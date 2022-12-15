Нижний городской парк в Рязани планируют обустроить на 360 миллионов рублей

На благоустройство Нижнего городского парка потратят 360 миллионов рублей. Фото: страница ВКонтакте Артема Бранова.

Рязанский Нижний городской парк ждут масштабные изменения. Об этом сообщил у себя в соцсетях Артем Бранов.

В 2023 году на реконструкцию Нижнего городского парк из федерального бюджета выделят 160 миллионов рублей. Ещё 200 миллионов в течение двух лет дополнительно поступят из областного бюджета.

Планируется реконструкция входных групп, ремонт всех лестниц и адаптация их под потребности маломобильных граждан, приведение в порядок заборов со стороны улиц Свободы и Садовая. Сделают удобными и современными амфитеатр и сцену, а для пешеходов выложат плиткой переход через улицу Ленина. Кроме того, будут новые детские и спортивные площадки, аллеи, павильоны, а также малые архитектурные формы.

Помимо этого, Верхний и Нижний городские сады будут объединены в единое общественное пространство.

Большая часть работ будет выполнена в следующем году, а завершить реконструкцию планируют в 2024.

Бранов подчеркивает: «Нижний городской парк должен стать современной и комфортной зоной отдыха, при этом его аутентичность должна быть сохранена».