Скандальное РСУ-1 в Рязани возглавил Дмитрий Калачев, экс-руководитель фонда капремонта. Фото: ВидСбоку.

Ремонтно-строительное управление №1 (РСУ-1) возглавил Дмитрий Калачев, сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на информацию с заседания комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы.

Ранее Калачев руководил Фондом капремонта многоквартирных домов Рязанской области (с июня 2021 года), но в марте 2022 года проиграл конкурс Виктории Каленовой. На третьем этапе конкурса она набрала больше баллов, чем ее конкурент.

Ранее кресло директора РСУ-1 после серии скандалов оставил Алексей Крамар (читать подробнее).

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