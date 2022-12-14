Заммэра Рязани Ромодин встретился с жителями обрушенного дома на улице Пушкина

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин встретился с жителями обрушенного дома на улице Пушкина.

Замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин встретился вечером 13 декабря с жителями дома №47 кор. 2 по улице Пушкина, где несколько дней назад взорвался газ.

Молодой чиновник вместе с представителями управления энергетики и ЖКХ обсудил с людьми «текущие бытовые вопросы и потребности».

Часть жильцов после обрушения части дома проживают в пункте временного размещения «Центр семья», но хотят посмотреть комнаты маневренного фонда на улице Соборной.

В настоящее время по каждой квартире продолжают работать независимые специалисты. После получения результатов всех экспертиз власти рассчитают стоимость проведения аварийно-восстановительных работ.

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