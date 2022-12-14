Переход у ТД «Барс» на Московском шоссе в Рязани приведут в порядок.
В 2023 году администрация Рязани обещает привести в порядок подземный переход на Московском шоссе у ТД «Барс». Об этом в соцсетях сообщила градоначальница Елена Сорокина.
По словам Сорокиной, ремонт начнется в новом строительном сезоне (то есть, по-видимому, весной), а проведет его Дирекция благоустройства города.
«Отремонтируем ступени, пол, приведем в порядок стены и навесы», - конкретизировала глава администрации.
Сорокина добавила, что мэрия рассматривала успешные примеры муниципально-частного партнерства в других городах и планирует найти инвестора, который в дальнейшем будет содержать объект. Исходя из прикрепленных к записи изображений, речь идет о возвращении в переход торговли.
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