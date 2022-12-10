Рязанцы обратили внимание на ужасное состояние подземного перехода у «Барса»

Разбитая лестница в переходе у ТД "Барс" на Московском шоссе. Фото: vk.com/rznnews62

Подземный пешеходный переход у ТД «Барс» на Московском шоссе в Рязани находится в ужасном состоянии. На это обратили внимание в соцсетях — в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Особо горожан возмущает состояние ступеней, которые разбиты и пугают людей не только внешним видом, но и возможностью получить серьезную травму. Оступиться, споткнуться или поскользнуться на такой лестнице немудрено.

«Сломаны ступени, облупилась краска, тусклый свет, исписанные вандалами стены в подтеках, лужи, грязь!» - продолжает список автор публикации.

Ответственных рязанец просит принять меры. В комментариях с ним солидарны. Соответствующие фотографии к посту прилагаются.