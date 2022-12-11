Мэрия Рязани отреагировала на происшествие с проваленной под землю машиной на незаконной парковке.
Администрация Рязани прокомментировало сообщение о проваленной под землю машине. По информации властей, все произошло во дворе дома №11/19 по улице Пугачева ночью 10 декабря.
«Произошел провал грунта и частичный уход под землю автомобиля. На место выезжали спасатели и оперативные службы города. Автомобиль подняли», - говорится в сообщении.
В настоящее время место происшествия огородили, а к восстановительным работам приступят только в понедельник, 12 декабря.
Отметим, что владелец легковушки бросил свой автомобиль на незаконной парковке (смотреть видео момента провала).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!