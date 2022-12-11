Мэрия Рязани отреагировала на происшествие с проваленной под землю машиной на незаконной парковке.

Администрация Рязани прокомментировало сообщение о проваленной под землю машине. По информации властей, все произошло во дворе дома №11/19 по улице Пугачева ночью 10 декабря.

«Произошел провал грунта и частичный уход под землю автомобиля. На место выезжали спасатели и оперативные службы города. Автомобиль подняли», - говорится в сообщении.

В настоящее время место происшествия огородили, а к восстановительным работам приступят только в понедельник, 12 декабря.

Отметим, что владелец легковушки бросил свой автомобиль на незаконной парковке (смотреть видео момента провала).

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