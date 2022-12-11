На незаконной парковке по улице Пугачева в Рязани машина провалилась под землю.

Машина провалилась под землю на парковке по улице Пугачева в Рязани. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали момент провала. Местные жители поделились роликом с НРВК.

«На улице Пугачева в Рязани земля сожрала машину», - говорится в описании видео.

Отметим, что водитель припарковал машину в неположенном месте, на газоне.

«И когда только до людей дойдет, что покупка авто совершенно не означает, что к нему бесплатно прилагается кусок земли. Вот не понимают и все... а потом негодуют, и все у них виноваты», - написала в комментариях рязанка Светлана Юхансен.

Позже мэрия Рязани объяснила, как автомобиль на Пугачева оказался под землей, и что теперь будет (читать подробнее).

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