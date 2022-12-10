Прокуратура проведет проверку после трагедии на фестивале закаливания в Рязани

Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины на фестивале закаливания и зимнего плавания в Рязани. Трагедия произошла 10 декабря на Рюминском пруду.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокуратура Октябрьского района оценит полноту принятых организаторами мер по соблюдению законодательства в сфере охраны жизни и здоровья участников.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит Железнодорожный МСО СУ СКР по Рязанской области.

Ранее следователи сообщили, что погибшему 62 года. Из проруби его извлекли уже без признаков жизни.