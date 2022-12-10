На фестивале зимнего плавания в Рязани в воде умер 62-летний мужчина. Фото: эврика62.рф

Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2022», проходивший в Рязани 10 декабря, закончился трагедией. Прямо в воде скончался участник мероприятия 1960 года рождения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, из проруби на Рюминском пруду мужчину извлекли уже без признаков жизни. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.

Собеседник ya62.ru утверждает, что у погибшего было онкологическое заболевание, а в ледяной воде у него случился инфаркт. При этом моржеванием мужчина занимался «достаточно регулярно».

Официально причину смерти и другие обстоятельства случившегося предстоит установить следователям.