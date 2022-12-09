Простились с тремя военными, погибшими на аэродроме в Дягилево на окраине Рязани. Фото: Новая газета.

В течение трех дней в российских регионах простились с военными, погибшими во время командировки на аэродроме Дягилево на окраине Рязани.

По информации «Новой», 7 декабря похоронили Андрея Столярова, 8 декабря в Шайковке Калужской области просились с Александром Шнотиным и 9 декабря в Сольцах Новгородской области - с майором ВВС Евгением Навлютовым.

Ранее минобороны официально сообщило, что 5 декабря в результате падения обломков украинского беспилотника погибли три человека технического состава, которые находились на аэродроме в Дягилево (читать подробнее).

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