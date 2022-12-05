Минобороны РФ официально прокомментировало происшествие на аэродроме Дягилево в Рязани 5 декабря 2022 года.

Вечером 5 декабря министерство обороны России прокомментировало инциденты на военных аэродромах в Рязани и Энгельсе Саратовской области. В результате взрыва на аэродроме в Дягилеве погибли три человека, еще четверо – госпитализированы.

«Утром 5 декабря киевский режим попытался нанести удары реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Цель – вывести из строя российские самолеты дальней авиации», - сообщает КП со ссылкой на ведомство.

По словам официального представителя минобороны РФ Игоря Конешенкова, средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские БПЛА.

«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо – получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - отметил представитель минобороны.

Утром 5 декабря на военном аэродроме Дягилево, расположенном на окраине Рязани, прогремел мощный взрыв. Хлопок был такой силы, что слышали его в близлежащих деревнях Хирино и Шахманово Рязанского района, а также в Рыбном, на площади Победы и в Горроще.

Ранее говорилось, что на аэродроме загорелся, а потом взорвался бензовоз (читать подробнее).

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