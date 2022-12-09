Рязанские нефтепереработчики намерены обжаловать решение арбитража о штрафе в 58 млн за загрязнение Листвянки

Рязанские нефтепереработчики намерены обжаловать решение арбитража о штрафе в 58 млн рублей за загрязнение Листвянки

Тульский арбитражный апелляционный суд принял решение взыскать с РНПК 58 млн рублей по иску от Росприроднадзора за загрязнение реки Листвянка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Суд удовлетворил апелляцию Росприроднадзора, отменив решение предыдущего суда в пользу РНПК. Судебная тяжба продолжается уже несколько лет. Основанием для иска Росприроднадзора стали результаты экспертизы от 2017 года, которая выявила в Листвянке превышение нормативов по меди, цинку и железу. Однако река протекает в промзоне и, как показали недавние журналистские расследования, в нее впадает множество подпольных коллекторов. Что стекает в реку и с каких предприятий, остается загадкой.

Как отметил председатель Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий, превышение в Листвянке по меди и цинку - дело рук рязанских промпредприятий, которые сбрасывают свои неочищенные стоки в городскую канализацию.

- При переработке нефти тяжелые металлы не образуются. Теперь РНПК может предъявить иск «Водоканалу» и платить будет муниципалитет, поскольку он не контролирует, что заводы сбрасывают в городскую канализацию, - написал активист на свой странице в соцсетях.

Вместо того, чтобы искать истинные источники загрязнения, надзорным органам проще выписывать многомиллионные штрафы, которые очевидно не устранят проблему.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания намерена оспорить решение тульского арбитражного суда в суде кассационной инстанции:

- Предприятие ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством и обеспечивает постоянный экологический контроль за качеством сточных вод, поступающих с очистных сооружений в реку Листвянка, ежедневно выполняя до 100 различных анализов.

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