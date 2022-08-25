Подпольные коллекторы и несанкционированные свалки: Кто загрязняет рязанскую реку Листвянку?

На берег Листвянки выходит огромная труба старого коллектора

Зловонные болота, бурелом, свалки и растения с мутациями… Это не кадры из фильма ужасов, а апокалиптические пейзажи в окрестностях рязанской реки Листвянки. Журналисты отправились в мини-экспедицию по берегам многострадальной реки, чтобы попытаться выяснить, что же в нее стекает и откуда.

Пятый класс загрязнения

Река Листвянка стойко ассоциируется у рязанцев больше с канализацией средневекового типа, нежели с природной водной артерией. Это имя собственное регулярно фигурирует в судебных делах, ее постоянно проверяют контролирующие органы, однако год от года ситуация не меняется. Нередко после взятия проб из реки специалисты Росприроднадзора и минприроды находят превышения нормативов по цинку, меди, железу и другим вредным веществам. Надзорные органы пытаются вменить это в вину предприятиям, которые официально связаны с этой рекой, то есть сливают в ее воды стоки после очистки. Однако, как выяснилось, заболоченные берега Листвянки сплошь усеяны сетью подпольных, а точнее подземных, коллекторов. Вот и выходит, что штрафы и судебные иски в адрес порядочных «абонентов» не решают главной проблемы, и река продолжает питаться стоками от неизвестных загрязнителей.

Вода в Листвянке мутная, с радужными пятнами.

Прежде чем отправиться в дебри промузла в районе бывшего завода Химволокно, мы узнали у старожилов историю Листвянки. Формируется река в районе Рязанского нефтезавода, и это не случайно. При его возведении в 60-е годы был построен обводной канал, по которому пустили небольшой ручеек, чтобы затем он доходил до очистных сооружений города и выполнял свое прямое назначение - выводил городские стоки. Транспортирование сточных вод по этому ручью спроектировали в советские годы. И в то время эту реку называли транспортным каналом, который выводил стоки в Оку. Как поясняют специалисты, сточные воды теряются в объеме полноводной реки благодаря ассимилирующей способности больших водоемов. Ока принимает загрязняющие вещества и перерабатывает их. Эта схема была спроектирована изначально и применяется по сей день. Но времена изменились, и если раньше все стоки четко контролировались, то теперь к чистоте вод Листвянки остаются вопросы.

- Листвянке присваивается пятый класс загрязнения. В ней не живут ни планктон, ни рыбы, ни моллюски. Это единственная мертвая река в Рязанской области, - отмечает градозащитник Андрей Петруцкий.

Листвянку можно назвать сточной рекой, ведь после того, как маленькая речушка доходит до городских очистных сооружений, в нее вливается огромный поток очищенных сточных вод, составляющий буквально 90% всего ее объема. Иными словами, Листвянка формируется сточными водами городских очистных сооружений. Но если сточные воды на сооружениях проходят серьезную очистку и за малейшую погрешность предприятие моментально штрафуют, то еще до слияния с городской канализацией в реку сливается много неконтролируемых стоков, за которые никто ответственности не несет.

Гейзеры, болота и колодцы

Так сложилось, что географически река протекает в зоне Южного промузла, и к ней выходит множество коллекторов от уже закрытых производств. Мы убедились в этом своими глазами, когда осмотрели акваторию реки.

Наш маршрут начался от ворот завода горюче-смазочных материалов, расположенного на территории бывшего Химволокна. Когда мы вышли из машины, салон которой и без того был наполнен «ароматами» промзоны, нас окутал едкий химический запах. Еще бы - здесь моторное масло подвергается очистке методом экстракции. Загрязняющие примеси извлекают из отработанного масла и очищенный продукт продают. Напротив завода мы переходим двухполосную дорогу и попадаем в водоохранную зону, на берег Листвянки. Пройдя сквозь заросли деревьев и кустарников чуть вглубь, мы обнаружили… озеро с «гейзером». Как в этом непонятно откуда взявшемся озере ключом бьют подземные воды, не ясно. Но вода здесь мутная.

На берегу образовалось мутное озеро с «гейзером» посередине - бьющими стоками.

Двигаемся дальше и видим более удручающую картину. Из-под земли выходит огромная ржавая труба, из стоков которой образовалось черное зловонное болото. Рядом видим систему старых колодцев, бетонных перекрытий. Видимо, это и есть старый коллектор Химволокна. На территории бывшего завода сейчас работает немало арендаторов, включая аккумуляторный завод «Тангстоун», завод смазочных материалов «Роса» и прочее. Система слива осталась прежней, и можно предположить, что нынешние пользователи ею не брезгуют.

Берег реки усыпан колодцами с неизвестной жидкостью - под землей проходит старый коллектор.

В заросшей водоохранной зоне то и дело из недр земли выглядывали старинные колодцы. На поверхности почвы зияли дыры их люков, а в них - жидкость. Что это за стоки, откуда и какого качества - неизвестно. Мы стали считать колодцы и сбились со счета. Некоторые из них были засыпаны, но большинство заполнены стоками.

- Для производственных нужд Химволокну требовалось много воды. Загрязненные воды попадали в отстойники, а относительно чистые собирались по системе ливневок и коллектором выходили на берег Листвянки, - пояснили нам специалисты.

Мы отчетливо видим следы и останки системы канализации, и ее следствие - провалы грунта, маленькие озера. Земля под ногами проваливается, как на торфяных болотах. Складывается ощущение, что вся почва пропитана стоками, и для такого предположения есть основание, ведь сюда выходит коллектор, который засыпан грунтом - воды непрерывно текут и впитываются.

В Листвянку стекает ручеек бурого цвета с химическим запахом.

Вдруг наше внимание привлекает тоненький ручеек бурого цвета. Жидкость непонятного происхождения просачивается буквально из-под земли и стекает к реке. По мнению специалиста, это нефтепродукты, потому что под воздействием воздуха они окисляются и приобретают бурый цвет, с характерной радужной пленкой. Откуда берет начало этот подземный ручей, понять сложно.

Продвигаемся через заросли и натыкаемся на табличку «Водоохранная зона», вокруг которой разбросаны кучи мусора. Кстати, вдоль прибрежной защитной полосы запрещается совершать ряд бытовых действий - мыть машину, выбрасывать мусор и прочее. Следуя чуть дальше, натыкаемся на АЗС, и рядом - на стоянку для большегрузов. В момент нашего посещения на стоянке машин не оказалось и въезд был перекрыт. Но если представить, что машины сюда заезжают, то сколько же горюче-смазочных материалов смывается осадками в реку?

Вблизи реки действует водоохранная зона, но почему-то здесь все закидано мусором.

Стоки со свалки

Мы продолжаем увлекательную экскурсию и едем на бывшую несанкционированную свалку в Хамбушево. Когда-то здесь была деревня, но территорию давно продали частнику, и тот решил сделать свалку.

- Сюда свозили разный мусор - от ТБО до строительного мусора и промышленных отходов. Когда несколько лет назад ее решили рекультивировать, то просто засыпали отходы грунтом. Сейчас мы видим холм, поросший травой, - рассказали старожилы.

Вода из прудов протекает через бывшую свалку в Хамбушеве и стекает в Листвянку, унося с собой все нечистоты.

На территорию бывшей свалки стекает ручей из Хамбушевских прудов. Протекая через закопанные отходы, вода, вероятно, загрязняется и вместе с грунтовыми водами вымывается в канал. Часть канала идет под землей, в трубе, а затем подземные воды выходят на поверхность и затем стекают в Листвянку.

Подземные воды походят через бывшую свалку и текут в Листвянку.

Мы спустились к месту выхода подземной речушки и увидели довольно обильный мутный поток, несущий нечистоты. В районе этого ручья нам на глаза попалось растение с явной мутацией. Кстати, недавно вахтовики, работающие на очистных сооружениях, обнаружили здесь утечку нефтепродуктов во время планового мониторинга прилегающего участка притока реки Листвянки.

Рабочие увидели обширные радужные пятна, проплывающие по воде. Экологическая лаборатория выявила в пробах, взятых из этого места, загрязнение воды нефтепродуктами.

Растения в округе весьма необычны.

От своего имени просим Природоохранную прокуратуру обратить внимание на освещенную в статье проблему. Выражаем надежду, что у надзорных органов есть возможность установить истинный источник загрязнения Листвянки, который, очевидно, находится выше точки сброса воды из очистных сооружений. Также редакция направила запросы с просьбой прокомментировать вскрытые проблемы в министерство природопользования региона и МП «Водоканал». С полученными ответами мы обязательно познакомим наших читателей.

Схема нашего маршрута.

КСТАТИ

В 2007 году был принят Водный кодекс РФ, и Листвянка стала рекой рыбохозяйственного значения. Ужесточились требования к качеству ее воды, и некоторые ПДК сократились в разы. Таким образом, за выброс грязных сточных вод нарушителям грозят многомиллионные штрафы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Член комитета по экологии Рязанской облдумы Григорий Парсентьев:

- Мы серьезно изучали вопрос загрязнения в этом районе, проводили рейды по Южному промузлу и убедились, что недоработки в региональном надзоре очевидны. Например, территория бывшего завода Химволокна. Какие там предприятия? Какие им выбросы разрешены и есть ли таковые в принципе? Неоднократно были зафиксированы сливы в старую действующую канализацию, ливневку, систему технологических сбросов. Что и кто туда сливает? Контроля за этим, однозначно, нет. Есть информация и о том, что в этот район приезжают машины и что-то сливают. Возникает ощущение, что общественники и депутаты начинают подменять структуру государственной власти, а это категорически неприемлемо.

Градозащитник Андрей Петруцкий:

- Скорее всего, стоки в этом районе смывает по системе ливневой канализации, которая располагалась на территории бывшего завода. Но у производств должны быть свои локальные очистные сооружения. Когда был скандал с покрасневшим озером на Точинвесте, прокуратура провела проверку, дала предписание, и они сделали очистные сооружения. Этим вопросом надо заниматься - налицо безалаберность. Там много арендаторов, и никто ни за что не отвечает. Вы вскрыли больную рану. Проблема в том, что сейчас проверки запрещены из-за ковидных ограничений. Но если будет обращение о том, что найдено загрязнение, то прокуратура может разрешить сделать внеплановую проверку.