Появилось видео с остановки «Дом художника» в Рязани, где умер мужчина.

Появилось видео с места происшествия на остановке «Дом художника», где вечером 8 декабря скончался мужчина. Трагедия произошла в самом центре Рязани, возле торгового центра «Соната» на Первомайском проспекте (читать подробнее с фото).

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и эксперты, которые будут устанавливать точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Подробности происшествия выясняются.

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