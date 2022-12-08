Появилось видео с остановки «Дом художника» в Рязани, где умер мужчина.
Появилось видео с места происшествия на остановке «Дом художника», где вечером 8 декабря скончался мужчина. Трагедия произошла в самом центре Рязани, возле торгового центра «Соната» на Первомайском проспекте (читать подробнее с фото).
На место происшествия оперативно прибыли полицейские и эксперты, которые будут устанавливать точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
Подробности происшествия выясняются.
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