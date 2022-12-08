На остановке «Дом художника» в Рязани скончался мужчина.

Вечером 8 декабря в центре Рязани умер мужчина. Фото с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.

Судя по кадрам, все произошло на остановке «Дом художника».

«Люди вызвали полицию, сейчас там работает эксперт, который осматривает тело», - сообщил очевидец (видео с места трагедии).

На месте происшествия работают эксперт и полиция.

Подробности происшествия уточняются.

В мае этого года плохо стало мужчине на остановке у ТРЦ «Премьер». Прохожие оперативно вызвали медиков, но спасти человека не удалось.

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