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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:06

Стало известно место похорон рязанки Елены Логуновой

Рязанку Елену Логунову похоронят в поселке Белоомут Московской области
Источник:kp.ru
Похороны Елены Логуновой пройдут в Белоомуте.

Похороны Елены Логуновой пройдут в Белоомуте.

Рязанку Елену Логунову похоронят на кладбище поселка Белоомут Луховицкого района Московской области. Об этом сообщила мама убитой девушки Наталия Кошелева.

Когда будут хоронить Елену Логунову, пока неизвестно. Все будет зависеть от даты окончания экспертизы.

Преступление в отношении Елены Логуновой – рязанки, пропавшей летом 2021 года, раскрыли только в октябре этого года. Долгое время не могли найти ни тело, ни подозреваемого в ее убийстве. Сейчас обвиняемым по уголовному делу проходит супруг девушки – Александр Логунов (читать подробнее).

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