Мертвые тушки птиц вновь находят на улицах в Рязани

Мертвые свиристели лежат на земле в Рязани. Фото: паблик «Дышим чистым».

Активисты из организации «Дышим чистым» рассказали, что в Рязани снова массово гибнут птицы в связи с промышленными выбросами.

В этот раз умерли свиристели.

В посте отмечается, что прослеживается закономерность: «несколько дней подряд химических промышленных выбросов, особенно, если они совпадают с плохим рассеиванием примесей, и сразу за ними следует падеж».

Опубликованы и кадры, которые свидетельствуют о лежащих тушках мертвых животных, снятые жителями Рязани 6, 7 декабря на следующих адресах: улица Михайловское шоссе, дома №№ 236А и 238. В комментариях рязанцы также сообщили, прикрепив фото, о замеченных трупах птиц в Горроще на улице Черновицкой, 23А 5 декабря.

«Можно продолжать дальше бездействовать и наблюдать, как люди начнут падать на улицах рядом с теми же птицами», - говорится в сообщении.

В прошлый раз мертвых синиц находили в самом центре города.

Также напомним, что рязанцы жаловались на химическое облако, которое расползалось по всему городу.